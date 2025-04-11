12 апреля 1961 года человечество вошло в новую эпоху – эпоху покорения космоса. Первопроходцем стал старший лейтенант советской армии Юрий Гагарин! Благодаря архивным кадрам, сегодня мы можем увидеть, как проводился запуск ракеты.
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