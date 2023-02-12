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Александр Свинин: «У Степановой и Букина огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут»

Тренеры Александр Свинин и Ирина Жук рассказали, что танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин мотивирован продолжать карьеру.

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