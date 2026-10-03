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Регионы России

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Моддеры запускают DLSS 4.5 и 5 на видеокартах Radeon RX 9000 с архитектурой RDNA 4

Моддеры запускают DLSS 4.5 и 5 на видеокартах Radeon RX 9000 с архитектурой RDNA 4

Поддержка новых апскейлеров работает в играх, использующих API DirectX 12, при этом запуск возможен лишь под управлением операционной системы Linux с Proton.

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