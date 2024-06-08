Владимир Путин — игрок уровня 100. А Дюмин ещё на шаг ближе к Путину

1,3K прочитали Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника» Михалков Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем Анатоль Франс России можно сказать, повезло с Владимиром Путиным.