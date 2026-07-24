Промежуточные результаты поисков пропавшего в Днепре смоленского подростка

«Работают в усиленном режиме». К работам в Смоленске вместе с профессиональными спасателями подключились местные волонтёры Специалисты водолазной группы «ДобротворецЪ» московского и местного подразделений, которые совместно с взаимодействующими структурами ищут в акватории реки Днепр в черте Смоленска подростка 17-ти лет, поделились со smolensk-i.
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