Промежуточные результаты поисков пропавшего в Днепре смоленского подростка

«Работают в усиленном режиме». К работам в Смоленске вместе с профессиональными спасателями подключились местные волонтёры Специалисты водолазной группы «ДобротворецЪ» московского и местного подразделений, которые совместно с взаимодействующими структурами ищут в акватории реки Днепр в черте Смоленска подростка 17-ти лет, поделились со smolensk-i.