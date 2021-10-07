Офшоры - "это нормально"

Как Арахамия Зеленского защищал Недавно разгорелся нешуточный международный скандал с офшорами, в котором замешан ряд политиков и организаций со всего мира.
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