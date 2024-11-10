Джеймс Ваулз: Гран При Бразилии — самый жестокий в моей карьере

WilliamsРуководитель Williams Джеймс Ваулз считает, что ни одна команда Формулы 1 не смогла бы выдержать пять серьёзных аварий всего за неделю, как это произошло с его коллективом на недавних Гран При в Мексики и Бразилии.
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