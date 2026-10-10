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Энциклопедия географа

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Семь дней на Волге: как рождаются мечты и оживают города

Семь дней на Волге: как рождаются мечты и оживают города

Есть особая магия в том, чтобы встретить осень не на суше, а на воде. Когда берега окрашиваются в медные и золотые тона, а речной воздух становится прозрачным и звонким, путешествие на теплоходе превращается в нечто большее, чем просто смена локаций.

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