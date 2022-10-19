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В Неаполе игрока выселили из турнирного отеля, пока он играл матч. Часть вещей раскидали по полу в лобби

В Неаполе игрока выселили из турнирного отеля, пока он играл матч. Часть вещей раскидали по полу в лобби

62-я ракетка мира в паре Николас Баррьентос пожаловался на организаторов турнира в Неаполе. По его словам, его выселили из отеля для игроков, пока он играл матч.

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