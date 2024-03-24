Как славяне закликали весну в праздник Открытие Сварги 25 марта Елена Черненко В конце марта наши древние предки, славяне, с радостью приветствовали приближение тепла и праздновали победу света над тьмой и холодом.
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