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Такер Карлсон: администрация Байдена «пыталась убить Путина»

Такер Карлсон: администрация Байдена «пыталась убить Путина»

Администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена «пыталась убить Путина». С соответствующим утверждением выступил бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон, информирует РИА Новости.

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