Бабушка не права: терапевт Бессмертный оценил 5 народных советов по лечению ОРВИ

ОРВИ и простуды в холода не щадят никого. Все мы помним, как наши мамы и бабушки лечили кашель и сопли в детстве: ставили банки, делали горячие ванночки для ног и строго-настрого запрещали есть холодное мороженое.
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