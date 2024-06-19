Минкультуры Подмосковья: фестиваль «Фабрика Станиславского» начнется 20 июня

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Мероприятие состоится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Московской области.
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