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Аллер забивал и своим, и чужим, но «Аякс» не выиграл. «МЮ» спасся в концовке матча в Мадриде

Аллер забивал и своим, и чужим, но «Аякс» не выиграл. «МЮ» спасся в концовке матча в Мадриде

В минувшую среду матчами «Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Голландия) завершился первый раунд 1/8 финала Лиги чемпионов.

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