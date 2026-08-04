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Hugging Face потребовала от OpenAI $100 млн после инцидента с ИИ-атакой

Hugging Face потребовала от OpenAI $100 млн после инцидента с ИИ-атакой

Компания не планирует обращаться в суд, но рассчитывает, что OpenAI поможет сообществу создать средства защиты от подобных атакГенеральный директор Hugging Face Клеман Деланг (Clement Delangue) заявил, что компания не хочет судиться с OpenAI после инцидента, в ходе которого инфраструктура Hugging Face подверглась ИИ-атаке.

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