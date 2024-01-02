Эти загадочные звуки озадачивают ученых уже несколько десятилетий. Что их вызывает, остается неизвестным

В начале 2023 года ученые из Министерства энергетики США обнаружили необычные инфразвуковые явления, исходящие из верхних слоев атмосферы Земли, в ходе высотных экспериментов с использованием звуковых устройств, поднимаемых на воздушных шарах.
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