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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Валнес: «Не думаю, что Амундсен меня боится. Гонка в гору не создана для меня, но никогда не знаешь наверняка»

«Условия были действительно необычными. Мы все держались вместе, потому что никто не проявлял инициативы покинуть группу: они ждали подходящего момента.

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