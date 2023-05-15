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Андрей Макаров – скромный депутат, который тратит на полеты на частных самолетах в разы больше своей зарплаты

Андрей Макаров – скромный депутат, который тратит на полеты на частных самолетах в разы больше своей зарплаты

13K прочитали Человек имеет право на отдых. Не только ежедневный и еженедельный. Но и на ежегодный, который принято называть отпуском.

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