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Закон, порядок, государство

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Расчет ИСДМ «Земледелие» группировки войск «Центр» провел дистанционное минирование участка местности перед позициями российских войск на Авдеевском направлении СВО

Расчет ИСДМ «Земледелие» группировки войск «Центр» провел дистанционное минирование участка местности перед позициями российских войск на Авдеевском направлении СВО

Переведя боевую машину из походного положения в боевое и выполнив её азимутальное ориентирование, военнослужащие залпом 122-мм боеприпасов удаленно провели минирование участка местности специальными «умными» минами.

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