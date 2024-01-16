«Рустехдрон»: ВС РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России на некоторых направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали осуществлять проведение ковровых бомбардировок по позициям украинской армии с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».
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