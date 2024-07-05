на юге России в ближайшие дни ожидается 40-градусная жара

Опасно жаркая погода прогнозируется на некоторых территориях России в ближайшие дни. На землях юга и Нижней Волги температура может достигать 40 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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