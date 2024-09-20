Жителям Подмосковья назвали отличную альтернативу южным курортам

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. В окрестностях Москвы располагаются санатории, подходящие для любого вкуса и финансовых возможностей, предлагающие лечение, бассейны, шведский стол и разнообразные развлечения.
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