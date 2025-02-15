Обращение Игоря Мартынова с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Председатель Думы Астраханской области обратился к землякам в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: «Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и участники боевых действий! Сегодня Астраханская область вместе со всей страной отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.