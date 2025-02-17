Вашингтон требует у Киева контроль над ресурсами: новый «кабальный договор» для Украины Ирина ВальковаНа Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому был предложен договор, согласно которому США получат 50% будущих минеральных ресурсов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии