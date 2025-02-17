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Пронедра

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  • федор
    Одни клоуны и дебилы!!!!! Мелкобриты занюханные видимо вы мечтаете стать новой Атлантидой. Сидите задротыши тихо и не...Победить Россию п...
  • Evgeni Velesik
    И где вы их собираетесь сжигать? Надеюсь прямо на их территории!Победить Россию п...
  • Галина
    И все  3 миллиона в ядерный пепел, придурки.Победить Россию п...

Вашингтон требует у Киева контроль над ресурсами: новый «кабальный договор» для Украины

Вашингтон требует у Киева контроль над ресурсами: новый «кабальный договор» для Украины

Вашингтон требует у Киева контроль над ресурсами: новый «кабальный договор» для Украины Ирина ВальковаНа Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому был предложен договор, согласно которому США получат 50% будущих минеральных ресурсов страны.

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