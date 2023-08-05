Всем тем, кто мечтает "адаптировать" инородцев.

Николай Кузнецов Все народы, которые были в СССР братские нам. У всех этих народов есть и сейчас, после нескольких десятилетий русофобской пропаганды, люди, которые могут считаться прекрасными людьми. Но я понял, что ты подразумеваешь, тогда могу сказать о тувинцах, монголах, которые никто не заставлял помогать нашей стране во время ВОВ, но которые порой последнее от себя отрывали, помогая нам. Те же казахи принимали у себя наших беженцев и делились последним. Это сейчас их перевоспитывают и частично перевоспитали, да еще вот такие визги помогают "воспитателям". Я не хуже многих здесь знаю, как в 90-е выгоняли наших из республик, но ведь были и другие. А вот этим другим, своими визгами "убей азиата" вы плюете в душу тем, кто еще за нас в азиатских странах.

Николай Кузнецов А были они и тогда еще. Просто вы как слепой, трогающий слона за заднюю часть и считающий что слон, это вонючая дыра. И даже сейчас они еще частично наши, только многие из нас своими проклятиями, да ихние "воспитатели" скоро полностью их превратят если не врагов, то и уж не в друзей. Такое весьма удобно для Запада и тяготеющей к нему местной элиты. Вот и выходит, что своими визгами "распни азиата" мы играем на руку злейшим своим врагам. Не нравится много мигрантов, так надо брать за горло власти и требовать реальных, а не бумажных мер.