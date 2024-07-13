Две заправки из трех грешат тем, что недоливают бензин. С каждых 50 л недолив топлива составляет до 300 мл.
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Две заправки из трех грешат тем, что недоливают бензин. С каждых 50 л недолив топлива составляет до 300 мл.