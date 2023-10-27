Премьер Госсовета КНР заявил о поддержке Ирана

Китай готов укреплять связи и координацию с Ираном на всех площадках, заявил председатель Государственного совета КНР Ли Цян в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером на полях заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС в Бишкеке.