Карп: «С приближением выборов будет все больше дестабилизирующих действий»

Сигналы об угрозе взрывов и другие дестабилизирующие действия будут усиливаться по мере приближения к осенним выборам, заявил председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп в студии передачи Rezoomat.
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