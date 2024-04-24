Карп: «С приближением выборов будет все больше дестабилизирующих действий»

Сигналы об угрозе взрывов и другие дестабилизирующие действия будут усиливаться по мере приближения к осенним выборам, заявил председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп в студии передачи Rezoomat.