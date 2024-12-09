Польша отложила приобретение танков из-за кризиса в Южной Корее

Южнокорейские основные боевые танки K2 Black Panther закупленные польской армией (с) Фото Минобороны Польши Польская сторона не торопится с подписанием крупнейшего контракта на производство и поставку южнокорейских танков K2 Black Panther из-за политического кризиса в Республике Корея.