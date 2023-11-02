Татарстанцы чаще всего беспокоятся из-за цен на такси и отсутствия в прокате голливудского кино

По данным исследования ГК «КРОС», которое регулярно представляет Национальный рейтинг тревожностей, в III квартале 2023 года, татарстанцы чаще всего беспокоились в связи с подорожанием такси, отсутствием в прокате голливудского кино и ситуацией в гражданской авиации.
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