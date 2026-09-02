Медведь появился рядом с заимкой отшельницы Агафьи Лыковой

Бурого медведя заметили в окрестностях заимки Агафьи Лыковой на территории заповедника "Хакасский". По словам директора Виктора Непомнящего, животное может начать беспокоить отшельницу, сообщает ТАСС.
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