Еще одно дело могут возбудить после убийства "колбасного короля"

После убийства "колбасного короля" Владимира Маругова могут возбудить дело за укрывательство. Как стало известно РЕН ТВ, подельнику Александра Мавриди Паше Ахмедову помогла скрыться москвичка по фамилии Шейгер, которая дала преступнику денег.