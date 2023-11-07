Комсомольская Набережная в Астрахани станет круче парка Знаний

В начале октября в Астрахани открылся парк Знаний – пространство, необычное для нашего города. Между тем, для города подготовили нечто еще более интересное – третий этап Комсомольской набережной обещает стать еще круче.
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