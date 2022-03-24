«Боруссия» рассматривает Аллера и Шика на замену Холанду

Дортмундская «Боруссия» ищет форварда на случай ухода Эрлинга Холанда в другой клуб. В шорт-лист черно-желтых входят Себастьян Аллер («Аякс»), Патрик Шик («Байер»), Саша Калайджич («Штутгарт») и 19-летний нападающий «Спарты» Адам Гложек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх