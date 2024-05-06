‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

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Леонид Ла Рошель

Мля, вы там вааще ..банутые на всю голову?! Ну хоть читайте, что лепите, а лепите "горбатого" - Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — закатите вечеринку. Понятно, есть "10 готовых наборов лапши на уши" для знаков Зодиака и их смешиваете каждый день... Хреновые у вас и из вас кастрологи