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‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 6 мая, день пройдет без особых сюрпризов — можете смело браться за новые и даже рискованные дела.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, вы там вааще ..банутые на всю голову?! Ну хоть читайте, что лепите, а лепите &quot;горбатого&quot; - Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — закатите вечеринку. Понятно, есть &quot;10 готовых  наборов лапши на уши&quot; для знаков Зодиака и их смешиваете каждый день... Хреновые у вас и из вас кастрологи
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11 час.

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