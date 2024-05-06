Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 6 мая, день пройдет без особых сюрпризов — можете смело браться за новые и даже рискованные дела.
♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, вы там вааще ..банутые на всю голову?! Ну хоть читайте, что лепите, а лепите "горбатого" - Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — закатите вечеринку. Понятно, есть "10 готовых наборов лапши на уши" для знаков Зодиака и их смешиваете каждый день... Хреновые у вас и из вас кастрологи
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11 час.
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