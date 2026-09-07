Понизят ли призывной возраст до 23 лет? Адвокат Роман Симутин отвечает

Действительно ли снизят предельный возраст пребывания в запасе? Почему отмена отсрочек для многодетных — это лишь дымовая завеса? Стоит ли женщинам опасаться принудительного призыва? Адвокат Роман Симутин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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