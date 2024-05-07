Накануне встречи посланников 27 членов европейского объединения выяснилось, что ряд стран ЕС могут отказаться от планов по использованию доходов от замороженных российских активов на приобретение оружия для киевского режима.
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