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Царьград

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Fars сообщает о взрыве вблизи порта Джаск в Персидском заливе

Fars сообщает о взрыве вблизи порта Джаск в Персидском заливе

В районе Персидского залива, неподалеку от города Джаск, произошел взрыв в акватории. Агентство Fars, ссылаясь на очевидцев, сообщило о неизвестных причинах инцидента.

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