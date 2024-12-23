«Не злите Трампа»: В США пообещали Киеву «все порешать» с избранным президентом

Умеренные республиканцы попросили киевский режим не злить избранного президента США Дональда Трампа, пообещав взять его под контроль.
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