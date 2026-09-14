«Взорвали к чертям»: США вынуждены бежать с Ближнего Востока.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Положение американо-израильской коалиции, бездарно увязнувшей в попытках нанести поражение Ирану, до недавнего времени можно было описывать как сложное, неоднозначное и где-то даже не совсем безнадежное.
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