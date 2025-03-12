Лавров заявил, что НАТО своими действиями подрывает безопасность стран АСЕАН

НАТО собственными действиями подрывает безопасность государств АСЕАН. Об этом 12 марта заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии