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Лавров заявил, что НАТО своими действиями подрывает безопасность стран АСЕАН

НАТО собственными действиями подрывает безопасность государств АСЕАН. Об этом 12 марта заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

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