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Тело школьницы обнаружили в квартире в Чебоксарах: задержан ее ровесник

Тело школьницы обнаружили в квартире в Чебоксарах: задержан ее ровесник

В одной из квартир на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах нашли тело 15-летней девочки. Криминалисты установили признаки насильственной смерти: на шее обнаружены следы удушения, сообщает "КП-Казань".

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