В школе Благовещенска ученик снес дверь с петель

В социальных сетях и мессенджерах 21 октября распространилось видео с инцидентом, который произошел в школе №26 в Благовещенске Амурской областиНа кадрах разъяренный старшеклассник выламывает дверь туалета.
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