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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Сейчас мы пеняем Хрущеву за Крым. Мол, это самое худшее, что он сделал, отдав его Украине - и теперь целое поколение расплачивается за его работу.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Нечто подобное сегодня творит пятая колона по всей России. Кого у нас печатают, как ведут себя &quot;народные&quot; актрисули, что ставят в наших театрах и тд и тп. Тут тебе и проблемы в образовании и в науке и в работе с мигрантами. Пора начинать с этим разбираться, и так у нас уже вырастают Коли из Уренгоя.
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14 час.
Елена Киршанская
Зачем он это сделал, не знает сейчас никто, кроме тех, кому это знать положено. Но если посмотреть внимательно   на уже известные факты хрущевского переворота,  то совершенно очевидно что   в одиночку провернуть такое  у партверхушки не хватило бы ресурса.  Тут явно вписались  &quot;наши зарубежные партнеры&quot;. Мало кто  в состоянии осознать сколько сионистов служило в советских спецорганах.  ну и, соответственно, этот переворот вполне мог  связать Хрущова  обязательствами.
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3 час.
Геннадий
А я до сих пор думаю что Хрущева завербовали американцы. Это был первый Горбачев. Вроде свой, а делал всё как враг. Да и сын его перебрался в Америку, не думаю что это случайно.
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1 час.

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