Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Виктор Гайдуков Нечто подобное сегодня творит пятая колона по всей России. Кого у нас печатают, как ведут себя "народные" актрисули, что ставят в наших театрах и тд и тп. Тут тебе и проблемы в образовании и в науке и в работе с мигрантами. Пора начинать с этим разбираться, и так у нас уже вырастают Коли из Уренгоя.

Елена Киршанская Зачем он это сделал, не знает сейчас никто, кроме тех, кому это знать положено. Но если посмотреть внимательно на уже известные факты хрущевского переворота, то совершенно очевидно что в одиночку провернуть такое у партверхушки не хватило бы ресурса. Тут явно вписались "наши зарубежные партнеры". Мало кто в состоянии осознать сколько сионистов служило в советских спецорганах. ну и, соответственно, этот переворот вполне мог связать Хрущова обязательствами.