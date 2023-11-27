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«Акрон» слил Калешина. Это эхо прессухи после матча с «Волгарем», других предпосылок нет и быть не может». Главный инсайдер по ФНЛ Ильев об отставке тренера

«Акрон» слил Калешина. Это эхо прессухи после матча с «Волгарем», других предпосылок нет и быть не может». Главный инсайдер по ФНЛ Ильев об отставке тренера

Клуб из Тольятти сегодня сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.

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