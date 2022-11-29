Офицер ЛНР Марочко заявил, что разведка ЛНР наблюдает упаднические настроения ВСУ

Вооруженные сил Украины, которые дислоцировались в районе Артемовска в ДНР, сейчас столкнулись с ухудшением морально-психологического состояния из-за больших потерь, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Вооруженные сил Украины, которые дислоцировались в районе Артемовска в ДНР, сейчас столкнулись с ухудшением морально-психологического состояния из-за больших потерь, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
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