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Офицер ЛНР Марочко заявил, что разведка ЛНР наблюдает упаднические настроения ВСУ

Офицер ЛНР Марочко заявил, что разведка ЛНР наблюдает упаднические настроения ВСУ

Вооруженные сил Украины, которые дислоцировались в районе Артемовска в ДНР, сейчас столкнулись с ухудшением морально-психологического состояния из-за больших потерь, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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