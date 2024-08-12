В сеть “слили” тизер следующего хоррора режиссера “Собирателя душ” Создате...

В сеть “слили” тизер следующего хоррора режиссера “Собирателя душ”Создатели хоррор-сенсации “Собиратель душ” студия NEON и режиссер Осгуд Перкинс готовят следующий подарок любителям ужасов – фильм “Обезьянка” (The Monkey) по одноименному рассказу Стивена Кинга.
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