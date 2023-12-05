Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

Скандального бизнесмена Даниэля Полонского лишили московской квартиры за 130 миллионов рублей. Речь идет о квартире площадью 256 квадратных метров на Авиационной улице, Полонский и его супруга не используют жилье около пяти лет.
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