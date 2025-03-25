ЛиАЗы орловского МУП «ТТП» рискуют остаться стоять под забором

Сотрудники МУП «Трамвайно троллейбусное предприятие города Орла» остались недовольны ответом губернатора Орловской области Андрея Клычкова на вопрос ОрелТаймс в рамках пресс-конференции о том, почему он не хочет с ними встречаться.