ЛиАЗы орловского МУП «ТТП» рискуют остаться стоять под забором

Сотрудники МУП «Трамвайно троллейбусное предприятие города Орла» остались недовольны ответом губернатора Орловской области Андрея Клычкова на вопрос ОрелТаймс в рамках пресс-конференции о том, почему он не хочет с ними встречаться.
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