Архангельск торжественно встретил учебный корабль Балтийского флота «Перекоп»

Судно прибыло в областной центр в рамках дальнего штурманского походаСудно прибыло в областной центр в рамках дальнего штурманского походаДнем корабль зашел в акваторию Северной Двины и ошвартовался у морского-речного вокзала.
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