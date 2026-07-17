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Регион 29

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Архангельск торжественно встретил учебный корабль Балтийского флота «Перекоп»

Судно прибыло в областной центр в рамках дальнего штурманского походаСудно прибыло в областной центр в рамках дальнего штурманского походаДнем корабль зашел в акваторию Северной Двины и ошвартовался у морского-речного вокзала.

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